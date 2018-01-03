Düzce'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları
Düzce'de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi fiziki takibe aldı.
Ekipler, farklı adreslere yapılan operasyonlarda kentte büyükbaş hayvan hırsızlığının yanı sıra çeşitli suçlardan tutuklaması bulunan cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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