Düzce'de hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi fiziki takibe aldı.

Ekipler, farklı adreslere yapılan operasyonlarda kentte büyükbaş hayvan hırsızlığının yanı sıra çeşitli suçlardan tutuklaması bulunan cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.