Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Alınan bilgiye göre, Murat Tok'un kullandığı 81 DS 577 plakalı otomobil ile Emrah Koç yönetimindeki 81 EN 981 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören mevkisinde çarpıştı.