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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat Tok'un kullandığı 81 DS 577 plakalı otomobil ile Emrah Koç yönetimindeki 81 EN 981 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören mevkisinde çarpıştı.

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Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yeliz Koç, Emrah Efe Koç, Şule Yerlikaya ve Taner Duman yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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