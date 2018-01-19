Düzce’de jandarmadan uyuşturucu baskını

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaca Mahallesi’nde eş zamanlı ev aramaları gerçekleştirdi. Baskın sonucunda evlerinden satışa hazır halde 68 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte haplara da el konuldu. İki şahıs jandarmada yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.