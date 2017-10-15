Düzce'de kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaza akşam saatlerinde Düzce - Zonguldak D-655 karayolu Kurtsuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Gizem Ş. (24) idaresindeki 81 DR 006 plakalı otomobil, sürücüsünün iddiaya göre aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç hızını alamayarak yolun ortasında bulunan refüj taşlarına çarparak havalandı. Akçakoca’dan Düzce istikametine doğru seyreden Ali D. (48) idaresindeki İl Özel İdaresi'ne ait 81 DS 036 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü Gizem Ş., etrafta bulunanların yardımı ile çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Gizem Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kamyon sürücüsü Ali D. kaza sonrası olayı anlatarak, “Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptı” dedi.