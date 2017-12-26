Düzce’de kanalizasyon çalışması sırasında 2 işçi yaralandı
Düzce’nin Çilimli İlçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak kaydı, 2 işçi yaralandı.
- İHA
Olay saat Düzce’nin Çilimli İlçesi Ulucamii Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, belediyeye ait kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin kazdığı alanda göçük meydana geldi. Bu sırada İsmail K. ve Kadem T. göçükte yaralandı. Diğer işçilerin fark ve müdahale etmesiyle işçiler bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. İşçilerinin durumları iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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