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Düzce'de kar yağışı

Düzce'deki bin 300 metre rakımda bulunan Topuk Yaylası'nda yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kaynaşlı ilçesine bağlı ve kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Topuk Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla bölgeye gelen vatandaşlar, sıralı çamlar ile etrafı örülü olan Topuk Göleti çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da kayak keyfi ile karın tadını çıkardı.

Bu arada yağışın ardından yaylada oluşan doğal manzara drone ile görüntüledi.

 

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