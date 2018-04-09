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Düzce'de otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobilin direğe çarpması ve bir kadının kazadan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı ve bir kadın kazadan son anda kurtuldu.

Samet Kocatepe idaresindeki 81 BL 253 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak- Düzce bağlantı yolunun Karaca Işıklı Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.  

 

 

 

Bu sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kocatepe, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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