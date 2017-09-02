Düzce'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 polis yaralı
Düzce'de polis aracı ile cipin çarpışması sonucunda 1 polis yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, eski Bolu Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Hasan Altınel idaresindeki 81 A 4822 plakalı polis aracı, Kervan kavşağına geldiği sırada Hamza Sak yönetimindeki 81 EA 961 cipe ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan diğer polis memuru Fatih Yüzgeç yaralandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yüzgeç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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