Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce'de telef olmuş 7 inek sahile vurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahiline 7 büyükbaş hayvan leşi vurdu.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 1
x

Gündüz saatlerinde Akçakoca Kale yolu üzerindeki  Değirmanağzı plajı ile Alaplı Ereğli yolu üzerindeki Çayğazı plajında karaya vuran ölü danaları gören vatandaşlar, olayı belediye ve güvenlik güçlerine bildirmişti. Olay yerine gelen yetkililer, ilk incelemenin ardından telef olan inekleri olay yerinden kaldırmıştı. Akçakoca’nın Ak Evler plajında 1, Akkaya köyü plajında  2, Degirmenağzı plajında 3 ve Beyhanlı köyü plajında 1 olmak üzere toplam 7 büyükbaş hayvan leşi bulundu.

 Sahile inek leşlerinin nasıl geldiği ise merak uyandırdı. Hayvanların kulaklarında bulunan küpelerden yola çıkılarak araştırmaların sürdüğü öğrenilirken, Tarım İl Müdürlüğünün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Dünyanın en harika robotları

Dünyanın en harika robotları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA