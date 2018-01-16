Düzce'de TIR devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’tan Düzce istikametine gitmekte olan Raci Kırandı (30) idaresindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıkan TIR devrildi. Devrilen aracın şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı hayatını kaybetti. Kırandı’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.