Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Erol Güler idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Tayyar Temizel idaresindeki 14 AL 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Erol Güler ile otomobil sürücüsü Tayyar Temizel ve otomobilde bulunan Zekiye Temizel, Beşiray Ergün, Selinay Ergün ve Muhamet Ali Temizel adlı çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulansla Düzce Üniversite Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.