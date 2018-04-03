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Düzce'de yangına imece usulü müdahale

Düzce'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde 86 yaşındaki Mehmet Nuri Özdoğan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verirken, aynı zamanda yangına müdahale edildi.

Köylülerden birinin tencereye doldurduğu suyla yangına müdahale ettiği görüldü.

Yangın daha sonra gelen Düzce ve Gölyaka belediyeleri itfaiyeleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Nuri Özdoğan yanan evini çaresizlik içerisinde izledi. Komşuları ise Özdoğan’ı teselli etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Muhabir : Tayyib HoşbaşYayınlayan : Cemal Coşkun 19:56 03/04/18

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