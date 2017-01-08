Düzce'de yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Valilik'ten son dakika tatil açıklaması

Düzce'de yarın 10 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı? Bu konuyu merak eden Düzceli öğrenciler İnternette araştırma yapmaya başladı. Kar yağışının yoğun olduğu ilde aşırı soğuklarla birlikte bir de don olayı yaşanıyor. Normal hayatı zorlaştıran bu durum karşısında öğrenciler kar tatili haberlerini bekliyor. Düzce'de okulların tatil olup olmadığıyla ilgili gelişmeleri haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

DÜZCE'DE 9 OCAK'TA TAŞIMALI EĞİTİM VE AKÇAKOCA İLÇESİNDE TATİL Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (9 Ocak 2017 Pazartesi) taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.