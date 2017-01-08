Yarın Düzce'de 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklaması

Düzce'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? Düzce Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı? Bu konuyu merak eden Düzceli öğrenciler İnternette araştırma yapmaya başladı. Kar yağışının yoğun olduğu ilde aşırı soğuklarla birlikte bir de don olayı yaşanıyor. Normal hayatı zorlaştıran bu durum karşısında öğrenciler kar tatili haberlerini bekliyor. Düzce'de okulların tatil olup olmadığıyla ilgili gelişmeleri haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

DÜZCE'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın kar yağışının etkili olacağı Düzce'de öğrencilerin tatil bekleyişi başladı. Düzce Valiliği'nden şimdilik bir tatil açıklaması yapılmadı. Yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

DÜZCE'DE 9 OCAK'TA TAŞIMALI EĞİTİM VE AKÇAKOCA İLÇESİNDE TATİL Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (9 Ocak 2017 Pazartesi) taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi il genelindeki okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin köy yollarında genişletme çalışması yürüteceği ifade edildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.