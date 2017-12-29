Düzce'de yaşlı bir kadın yemek yedikten sonra hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşlı bir kadın yemek yedikten sonra hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Esmahanım köyünde kızı Sevim Dağdelen'in evine ziyarete gelen Hacer Aydın (75), yemek yedikten kısa bir süre sonra fenalaştı.
Annesinin fenalaştığını gören kızı Dağdelen, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Hacer Aydın'ın cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yaşlı kadının gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
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