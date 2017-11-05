Düzce'deki kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yaralılardan Melek Çakır, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Uzunoğlu ile yolculardan Hamdi Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdi Bor ve Sevim Bor'un tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.