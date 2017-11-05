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Düzce'deki kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Minibüsün takla atması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazada ölü sayısı, 2'ye yükseldi.

  • DHA
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Yaralılardan Melek Çakır, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Uzunoğlu ile yolculardan Hamdi Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdi Bor ve Sevim Bor'un tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi. 

 

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