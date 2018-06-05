Düzce'deki 'FETÖ'nün iş adamları' davasında karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 21 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanık Emin Şahin, bir zamanlar popüler olan DÜSİAD'da çaycı olarak çalıştığını, kendi isteği dışında bu derneğin başkanı yapıldığını savundu.

Derneğin eski başkanı olan ve firari olarak yargılanan Eyüp Çakır'ın kendisini başkan yaptığını anlatan Emin Şahin, şunları söyledi:

"Ben bu dernekte 6 yıl çalıştım. Dernek başkanı Eyüp Çakır son dönemde beni başkan yaptı ama benim yetkim yoktu. Arkadaşlar işi idare ediyorlardı. Eyüp Çakır'ın amcası o zamanlar TSO'da başkandı, ben de 'Devlete ters bir durum olmaz' diye düşünerek evrak üzerinde derneğe başkan oldum. Ama derneğin parasını görmedim hatta içeride alacağım var. Doğru düzgün maaş bile vermediler."

Mahkeme Başkanı sanığa, "Dernek başkanısın maaş alamadın öyle mi?' diye sordu.

Bunun üzerine Emin Şahin, "Kasaya N.T. bakıyordu, ben yine eski işimi yapıyordum. Sadece 2-3 ay görüntüde başkanlık yaptım." şeklinde cevapladı.

Diğer sanık İlhan Tanış ise dernek ile bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

İşçi olduğunu ve iş adamlarının üye olduğu DÜSİAD'a üye olmadığını belirten Tanış, "Ben kendi işi ile uğraşan bir işçiyim. Eğer örgüt üyesi olsam 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçardım. Pasaportum da burada." diyerek pasaportunu mahkeme heyetine gösterdi.

Mahkeme Başkanı da "Ne demek istiyorsun? Kaçsaydın o zaman, niye kaçmadın? Böyle mi savunma yapıyorsun?" diye sordu.

Yanlış anlaşıldığını vurgulayan Tanış, "Ben 15 Temmuz'dan 3 ay sonra göz altına alındım. Kendimi suçlu hissetmediğim için yurt dışına kaçma gibi bir hisse kapılmadım. Böyle bir düşüncem yoktu. Eğer örgüt elemanı olsaydım, vizem de var her yere gidebilirdim. Suçsuz olduğumu bilerek Türkiye'de kaldım." sözleriyle kendini savundu.

Diğer tutuksuz sanıkların da savunma yapmasının ardından heyet, savcının mütalaasını aldı.

Karar için duruşmaya yaklaşık 3 saat ara veren heyet, yargılamanın bittiğini belirtti.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 7 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası, 11 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezası vererek, 3 sanığın beraat ettiğini açıkladı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Alaattin Goncalıoğlu'na 6 yıl 3 ay, Ayhan Oral'a 6 yıl 3 ay, Bekir Karaca'ya 6 yıl 3 ay, Cihat Sevdim'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 2 ay, Emin Şahin'e 6 yıl 3 ay, Hayrullah Derviş'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün ve Taner Acar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Ali Erdem'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 4 ay 20 gün, Arif Kaplan'a 4 yıl 2 ay, Cengiz Tezel'e 4 yıl 2 ay, Cevat Öztürk'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 yıl 1 ay, Erkan Yüksel'e 3 yıl 1 ay 15 gün, İlhan Tanış'a 4 yıl 2 ay, Murat Temeldaş'a etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 yıl 1 ay, Okan Eren Kuru'ya etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 yıl 1 ay, Semih Yıldız'a etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün, Serhat Keskiner'e 4 yıl 2 ay ve Ünal Dinar'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Heyet ayrıca, sanıklardan Cihan Varol, Hakan Zengin ve İsa Duman'ın beraatine hükmetti.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyordu.

İddianamede, 21 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.