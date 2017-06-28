Düzce'deki konaklama alanına gübre dökülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün 13. gününün akşamı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konaklama alanının önündeki yola kamyonla gübre dökülmesinin ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, alana gübre döktüğü iddia edilen kamyon sürücüsü İlhami Ç. ile kamyonu otomobille takip ederek gübre dökme anını görüntülediği ve videoyu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle Serdar A. ve Serdar Arslan S'yi gözaltına aldı.

Kamyon sürücüsü İlhami Ç'ye "çevreyi kasten kirletmek"ten 3 bin lira ceza kesildi.

Bu arada, gübre dökülen yolun Düzce Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmayla temizlendiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşüne 14. gününde devam ediyor.