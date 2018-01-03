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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce'de, 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 22 bin 583 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

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Kentte 2017'de 22 bin 583 ton iç fındık AB ülkelerine ihraç edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fındık ihracatının yılın ilk 2 ayı ile son 5 ayında yoğun şekilde gerçekleştiriği belirtildi.

Fındık üretimi ve ihracatı konusunda kentin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, 2016 yılında Düzce'den 25 bin 678 ton, 2017'de ise 22 bin 583 ton işlenmiş iç fındık ihracatının yapıldığı kaydedildi.

 

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