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Düzenli öğrenciye MEB torpili

Liselere kayıtta yaşı küçük olan ve devamsızlık yapmayan öğrenciye öncelik verileceğini belirten Bakan Yılmaz, “Öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak” dedi. 

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illi Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, liselere geçiş sistemiyle ilgili düzenlemeyi anlattı. Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandığını belirten Yılmaz, okulların yüzde 10’unun sınavla öğrenci alacağını söyledi. Yılmaz, “Avrupa’dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda okul öncesi eğitim verilecek” dedi. Yılmaz’ın açıklamaları şöyle: 

- Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandı. 

- Liselere kayıtta yaşı küçük olana ve okula devam eden öğrenciye öncelik verilecek.  

- Okul kapasitesine göre öğrenci alımı yapılacak. 

- Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak. 

- Okulların yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak. 

- 30 bin okulda altyapı çalışması yapılacak. 

- 25 milyon dizüstü bilgisayar alacağız. 

- Tekli eğitime geçmek için 55 bin dersliğe ihtiyacımız var. 

- Avrupa’dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. 

- Köylerde kapatılan okullarda ökul öncesi eğitim verilecek. 

- Öğrencilere Türkçe ve matemetik derslerinde ilave eğitim verilecek. 

- Bu yıl 12 ilde başladık. Önümüzdeki yıl bunu tüm Türkiye’ye yayacağız. 

- 25 bin sözleşmeli öğretmen alacağız. 

- Atanacak 5 bin öğretmen halen ücretli olarak görev yapanlardan olacak. 

- En çok sınıf öğretmeni alacağız. 

- Daha sonra matematik, din kültürü ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmeni alınacak. 

- 383 bin mülteci öğrenci okullarımızda eğitim görüyor. 

 

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