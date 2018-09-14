E bordro giriş maaş sorgulama nasıl yapılır 2018 Eylül ayı Maliye Bakanlığı e Bordro sorgulama ekranı! Vatandaşlar internetten e bordro girişi nasıl yaparım? e bordro eylül ayı maaşı sorgulama ekranı TC ile giriş-Maliye Bakanlığı sistem giriş ekranı sorgulamasına girişti. e-Bordro hizmeti günün aranan soruları arasında yer alıyor. e-Bordroda gelir, gider ve birçok bilgi yer almaktadır. Memurlar ise e-bordro sistemine nasıl giriş yapıldığını araştırmaya başladı. Peki e-bordro sistemine nasıl giriş yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde sizlerle.. 1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. 2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz. 3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın. 4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin. 5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin. 6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E BORDRO ALMA İŞLEMİ

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

E-devlet'in son uygulaması alt-üst soy bilgisi öğrenme.

Vatandaşlarımız ise internet ortamında bu konuyla ilgili bilgi arıyor. Yukarıda, e-Devlet soy ağacı sorgulama ile ilgili detayları verilmişti. Alt üst soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır, sorusunun cevabı da verilmiştir.

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır. E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır. E-Devlet şifrenizi gizlilik ve güvenliğiniz için hiç kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumu sizden işlemler için e-devlet şifrenizi istemeyeceği gibi, iş başvurusu sırasında da bu bilgi sizden asla istenmez, istenemez de. Böyle bir durum veya olay ile karşılaşır iseniz sorumlu kurum ile iletişime geçerek şikâyette bulunabilir yasal yolları takip edebilirsiniz. Unutmadan, e-devlet şifresi alım işlemi PTT kanalı aracılığı ile 2 TL ücret ödenerek temin edilmektedir.

KİMLER E-BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor. Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

E-DEVLET'TEKİ HİZMETLER NELERDİR?

İlk hizmete girdiği 2008 yılından bugüne birçok devlet ve kurum işlemini internet üzerinden sağlama olanağı sunan E-devlet ile şu hizmetlerden yararlanabilir, bilgi edinebilirsiniz;

1 - Adalet Bakanlığı- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Gelir Testi Sonucu Sorgulama

- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

3 - Başbakanlık

- BİMER Yeni Başvuru

- BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

4 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

IMEI Sorgulama

- IMEI Kaydet

- Numara Taşıma Sorgulama

5 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu

- Poliçe Sorgulama

6 - Emniyet Genel Müdürlüğü

- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

7 - Milli Eğitim Bakanlığı

- MEB Sınav Yeri Sorgulama

- MEB Sınav Sonuç Sorgulama

8 - Milli Savunma Bakanlığı

- Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

- ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

- ASAL Celp Dönem Tercihi

9 - PTT

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10 - Sosyal Güvenlik Kurumu

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı

E BORDRO NEDİR?

Dijital platform üzerinde yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün e-bordro hizmet sayfası kamu personellerinin maaş bordrolarını online olarak da inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Kamu kurumlarında görev alan devlet personellerinin her ay aldıkları maaşın tüm ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı maaş bordroları, yaşamın pek çok alanında gerekli olabiliyor. Özellikle de kamu personellerinin aldıkları maaş, maaşlarındaki kesintiler, ikramiyeler ve ek göstergeler gibi tüm bilgilerin ayrıntılı bir şekilde yer alıyor olması maaşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler alabilmelerine yardımcı oluyor.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından dijital platform üzerinde hizmete açılan e-bordro uygulama sayfasında kamu personellerinin bu maaş bordrolarını internet kolaylığında her ay güncel olarak inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgisayardan veya akıllı cihazlardan internete erişim sağlanabilen her noktadan kolay bir şekilde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün e-bordro uygulama sayfasından maaş bordrolarının kontrolünü yapabiliyor.

Dijital platform üzerinde yer alan e-bordro uygulaması üzerinden en güncel maaş bordrolarını görüntüleyebilme imkanına sahip olunabildiği gibi geçmiş dönem maaş bordrolarını da ayrıntılı olarak inceleyebiliyor. Bankacılık gibi son derece sık kullanılan pek çok işlemde kamu personellerine gerekli olan maaş bordrosunu internet üzerinde e-bordro sayfasından görüntüleyebilmek için özel web sayfası bulunurken yeni yapılan değişikle uygulamaya turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden erişim sağlanabiliyor.

E-bordro uygulama sayfasında yıl ve ay seçimini yaparak, istenen aya özel olan maaş bordrosunu görüntüleyebilme imkanı bulunuyor. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün e-bordro uygulamasından 4B, 4C ve farklı sözleşmeleriyle çalışan devlet memurları yararlanamıyor. Bu uygulama sayfasından sadece 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları yararlanabiliyor.