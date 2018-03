e Okul nedir VBS girişi şifre nereden alınır E Okul sistem öğrenci sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? e -Okul sisteminden hangi bilgiler öğrenilebilir? e-Okul nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilere ait sınav sonucu, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri gibi birçok bilgiyi sorgulama imkanı veren e-Okul sistemi, son günlerde en çok konuşulan ve merak edilen konulardan oldu. E-okul bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuş olan bir takip sistemidir. Bu sistem öğrencilerin okullarındaki durumlarını yakın takip altına almakta ve gerçekleşen bütün gelişmeleri kayıt altına almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemi öğrencilerin eğitim durumları hakkında haberdar olmak ve bulundukları durumlara göre öğrenciler için yeni eğitimsel projeler geliştirmektir. Bu sebepten dolayı E-Okul sistemi öğrencilere ait birçok bilgiyi depolamaktadır. Bu sistem üzerinden öğrenciler gibi öğrencilerin velileri de yakından öğrencilerin durumunu takip edebilmektedir. Buradaki amaç Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin velileri için bu sistemi şeffaf bir hale getirmektir. MEB tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan bu sistemi nasıl kullanacağını merak eden kişiler araştırma yapmaya devam ediyor. İlkokul ve lise eğitimine devam eden öğrencilerinin devamsızlık, not ve sınav tarihi gibi bilgilerini internet üzerinden sorgulamak çok kolay. Öğrenci ve veliler için oldukça büyük kolaylık sağlayan E-Okul VBS ile bu bilgileri pratik bir şekilde sorgulayabilirsiniz. İşte son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan hizmetlerinden olan e-Okul VBS hakkında bilmeniz gerekenler...



E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.



E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER



E-Okul üzerinden eğitim öğretim hayatını ilgilendiren tüm işlemlerin yapıldığından bahsetmiştik. Bu işlemler kısaca şöyledir; öğrencinin güncel ve geçmiş yıllardaki, tüm devamsızlık bilgileri, yazılı ve sözlü sınav notları, tüm sınavların tarihleri, karne ortalamaları, yıl sonu başarı ortalamaları ve şube başarı notları, karne hesaplama özelliği ve takdir teşekkür gibi belgelerin hesaplanabilir olması, başarı grafikleri ve davranış durumu, nakil ve kayıt işlemlerinin tamamı. Ayrıca, diğer birçok duyuru ve bilgi de öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile E-Okul üzerinden paylaşılabilir. Ayrıca, tüm bu bilgilere erişebileceğiniz, IOS ve Android işletim sistemini kullanan cihazlara özel mobil uygulama da geliştirilmiştir. Bu uygulamayı cihazınızın türüne göre Apple Store veya Google Playstore'dan indirip telefonunuza otomatik yükleyebilirsiniz, üstelik bu uygulama ücretsizdir ve yukarıda saydığımız bütün bilgileri alabilirsiniz.







E OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ



E Okul aracılığı ile sorgulanabilen hizmetlerden biride devamsızlık durumu öğrenme. Velliler çocuklarının devamsızlık durumuna sistem üzerinden oldukça kolay bir şekilde erişebilirler. İşte Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre devamsızlık hakkında bilinmesi gerekenler...



Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.



Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.



Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.



E-OKUL NEDİR?



E- Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.



E-OKUL MOBİL İNDİRME NASIL YAPIILIR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.



İKİNCİ YARIYIL SINAV DÖNEMİ 2018



Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.



Öncelikle veli bilgilendirme sistemine giriş yapabileceğiniz birkaç yer bulunmaktadır. Bunlardan ilki Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu E-Okul internet sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden öğrenciler E-Okul sistemine erişebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı sisteme giriş çıkışları kontrol altına almak için bir giriş sistemi kurmuş ve bu giriş sistemini bir internet sayfası üzerinden ulaşıma açmıştır. E-Okul sistemine bağlanabilmeniz için bu sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Bu sistemin giriş sayfasına ulaştıktan sonra karşınıza doldurmanız gereken bazı kutucuklar gelecektir. Bunlar sırası ile sizin T.C. kimlik numaranız ve okul numaranızdır. Bunları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bunlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı sizin herhangi bir program ile otomatik olarak sisteme giriş yapmadığınızdan emin olmak için sizlere bir güvenlik kodu doldurtmaktadır. Bu kod verilen bir resim üzerinde bulunmaktadır. Bunu doğru bir şekilde ayrılan kutucuğa yazmanız gerekmektedir. Bunları hatasız bir şekilde yapabilenler sistemin 2. Güvenlik adımı olan kimlik bilgileri kontrol kısmına erişecektir. Bu kısımda sizlerden bazı kimlik bilgileri ve aynı zamanda sizin E-Okul sisteminizde kayıtlı olarak bulunan fotoğrafınızı seçmenizi istemektedir. Bunları doğru bir şekilde hallettikten sonra sisteme girişiniz gerçekleşecektir.



Sisteme erişim yollarından bir diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığının akıllı cihazlar için hazırlamış olduğu uygulamalar üzerinden sisteme bağlanmaktır. Öncelikli olarak uygulamaya erişebilmeniz için cihazınıza tanımlı olan uygulama marketinden E-Okul uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı indirip akıllı cihazınıza kurduktan sonra karşınıza uygulama üzerinde hazırlanmış olan bir giriş sayfası gelecektir. Burada istenilen bilgiler ile internet sayfası üzerinden istenilen bilgiler aynıdır. Bu sebepten dolayı yukarıda anlatılan işlemlerin aynısını burada da uygulayarak sisteme erişim gerçekleştirmeniz gerekmektedir.



E-Okul VBS sınav sonuçları nedir?



E-Okul VBS sınav sonuçları, öğrencilerin dönem içerisinde sınavlarından almış oldukları notların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-Okul sistemi üzerinden yayınlanmış halidir. Bilindiği gibi her dönem itibari ile öğrenciler müfredatlarında bulunan derslerin sınavlarına girmektedirler. Bu sınavlar dönem boyunca toplam 3 tanedir ve bunlara ek olarak öğrenciler ders ile ilgili aldıkları birçok ekstra puanda bulunmaktadır. Bunlar proje ödev gibi sınav dışında puan alabildikleri etkinliklerdir. Bunların hepsi sistem içerisinde E-Okul VBS sınav sonuçları olarak yayınlanmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin sınav kâğıtlarını okuduktan sonra bunların kontrolünü yaparak E-Okul sistemine girmektedir. Burada her öğrencinin notunu tek tek dikkatli bir şekilde girmek zorunda olan öğretmenler işlem sonucunda bunların kontrolünü yaparak not girme işlemini tamamlamaktadırlar. Bundan sonra E-Okul sistemi bu girilen notları kendi bünyesinde kayıt altına alarak işlem yapmaya hazır bir şekilde bekletmektedir. Burada yapılabilecek olan işlem dönem sonunda bütün notlar girildikten sonra yapılacak olan ortalama hesap işlemidir. Bu sebepten dolayı dönemin sonuna doğru bütün sınavlar bittikten sonra sistem tarafından yapılan işlemler sonucunda o dersin not ortalaması not bilgisi sayfasında ilgili ders satırının en sağında bulunmaktadır. Ayrıca E-Okul VBS sınav sonuçlarının görüntülenmesi sayesinde velilerde öğrenciler hakkında haberdar olabilmektedirler.



E-Okul VBS sınav sonuçlarına nasıl ulaşılır?



Sisteme yukarıda anlatıldığı gibi giriş yapıldıktan sonra gelen ekranın sol kısmında birçok seçenekler bulunmaktadır. Bunlar öğrencinin E-Okul sistemi üzerinden ulaşabileceği bütün sayfaların bağlantılarıdır. Bu bağlantılar içerisinde yer alan “Not Bilgisi” kısmına tıklanmalıdır. Buna tıklandıktan sonra gelen ekran E-Okul VBS sınav sonuçları sayfasıdır. Bu sayfada bütün derslerin alt alta sıralandığını göreceksiniz. Burada bulunan dersler öğrencinin o dönem içerisinde almış olduğu derslerdir. Her bir dersin notları bir satır halinde verilmektedir ve satırın sonunda o dersin dönem sonundaki ortalaması yer almaktadır. Ancak bu not ortalaması dönem bitene ve bütün ders notları açıklanana kadar yayınlanmamaktadır. Çünkü not ortalaması bütün sınavların ortalamasıdır. Ayrıca sayfanın sol üst kısmından sınıf yılı değiştirilerek gene aynı bağlantı üzerinden seçilen geçmiş ders yılının notları da görülmektedir.



2018 RESMİ TATİLLER****



YILBAŞI



1. GÜN



01 OCAK 2018 PAZARTESİ



ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



1 GÜN



23 NİSAN 2018 PAZARTESİ



EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI



ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



1 GÜN

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ



RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN



14 HAZİRAN 2018

PERŞEMBE



RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN



15 HAZİRAN 2018

CUMA



RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN



16 HAZİRAN 2018

CUMARTESİ



RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN



17 HAZİRAN 2018

PAZAR



15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü



1. GÜN

15 TEMMUZ 2018

PAZAR



KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN



20 AĞUSTOS 2018

PAZARTESİ



KURBAN BAYRAMI 1. GÜN



21 AĞUSTOS 2018

SALI



KURBAN BAYRAMI 2. GÜN



22 AĞUSTOS 2018

ÇARŞAMBA



KURBAN BAYRAMI 3. GÜN



23 AĞUSTOS 2018

PERŞEMBE



KURBAN BAYRAMI 4. GÜN



24 AĞUSTOS 2018

CUMA



ZAFER BAYRAMI



1 GÜN

30 AĞUSTOS 2018

PERŞEMBE



CUMHURİYET BAYRAMI



1,5 GÜN

28 EKİM 2018

29 EKİM 2018