E5 otoyolu Avcılar mevkiinden duman yükseliyor!
E5 otoyolu Avcılar mevkiinde yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
- İHA
E5 otoyolu Avcılar mevkiinde yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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