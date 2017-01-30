Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5'te makas atan sürücünün yol açtığı zincirleme kaza kamerada

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda makas atan bir sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Sürücünün umursamadan yoluna devam ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike saçarak hızla devam eden araç önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çaparken, olaya sebebiyet veren sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ve zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA