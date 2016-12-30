Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5'te seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı

E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde bir minibüs bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu kül oldu. Otoyolda ilerleyen sürücüler ise yanan minibüsün yanından tehlikeli olmasına rağmen geçerek yollarına devam etti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay önceki akşam E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde giden 34 LS 2664 plakalı minibüste belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm minibüsü sardı. Sürücü kendini araçtan güçlükle atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Bu sırada diğer sürücüler tehlikeli olmasına rağmen yanan minibüse aldırış etmeden yollarına devam etti.Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı

Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA