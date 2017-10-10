E-5'te TIR karşı şeride geçti
E-5 karayolunda bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti.Kaza sonrası E-5 karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
- İHA
Kaza E-5 karayolu Avcılar Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza da şans eseri kimse yaralanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası E- 5 karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kurukları oluşutu. Tır olay yerine gelen vinç yardımıyla kurtarıldı.
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