E-5’te trafiği kilitleyen kaza!

Edinilen bilgiye göre gece saat 23:00 sıralarında, E-5 karayolu Aksaray istikametine seyreden Mustafa Memiş idaresindeki kamyonet Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere devrildi. Devrilen kamyonetin içerisinden hafif sıyrıklarla kurtulan Memiş, herhangi bir sağlık müdahalesi istemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası Aksaray istikametinde yoğunluk yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araç devrildiği yerden kaldırılırken, trafik de normale döndü.