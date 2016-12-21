Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5’te trafiği kilitleyen kaza!

Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere devrildi. E-5 trafiğini kilitleyen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre gece saat 23:00 sıralarında, E-5 karayolu Aksaray istikametine seyreden Mustafa Memiş idaresindeki kamyonet Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere devrildi. Devrilen kamyonetin içerisinden hafif sıyrıklarla kurtulan Memiş, herhangi bir sağlık müdahalesi istemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası Aksaray istikametinde yoğunluk yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araç devrildiği yerden kaldırılırken, trafik de normale döndü.  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA