Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5’te zincirleme kaza meydana geldi

E-5 karayolunda yağmurla birlikte kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafiği durma noktasına getiren kazada şans eseri yaralanan olmadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 08.30 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından hızlı bir şekilde ilerleyen 34 LS 3671 plakalı otomobil sürücüsü de aynı yerde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç önündeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere vurarak durabildi. Kazanın ardından E-5 karayolunda uzun trafik kuyruğu oluşurken, vatandaşlar kazayı polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri durma noktasına gelen trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazanın ardından araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlip’e operasyon başlatan ÖSO'ya Suriyelilerden tam destek

İdlip’e operasyon başlatan ÖSO'ya Suriyelilerden tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA