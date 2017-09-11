E-5’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı İstanbul E-5 karayolunda 1’i polis aracı olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan bir araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi için yolda güvenlik önlemi alan polis aracına çarparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya gitmek üzere seyir alan konvoyu da olay yerinden geçti.