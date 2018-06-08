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Ece Sevim Öztürk FETÖ'den gözaltına alındı

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Öztürk hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Ece Sevim Öztürk'ü Şile'de gözaltına aldı.

Öztürk'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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