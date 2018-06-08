Edebiyat Kıraathanesi kitapseverleri bekliyor

Sultanbeyli’deki Aydos Edebiyat Kıraathanesi, dün törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, bu mekanların kültür dünyasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün sürpriz bir şekilde açıkladığı ‘millet kıraathaneleri’nin burada bir küçük örneği oldu” dedi.

EĞİTİM BİR SÜREÇTİR

Kıraathanelerin eğitimin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Şahin “Eğitim bir süreçtir. Doğumdan başlar ölüme kadar devam eder. İşte o eğitimin en önemli parçalarından birisi de bugün burada hizmete açılan kitap okuma evidir, kıraathanedir. Bu mekanda insanımız, evlatlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hem hoşça vakit geçirecek hem bilgilenecek hem de o kültür dünyamıza inşallah buradan çok büyük katkılar sağlayacak. Düşünürler, edipler, şairler buradan yetişecektir.” diye konuştu. Kıraathanelerin korunması gerektiğini belirten Şahin, şöyle devam etti: Bizim geçmişimizde, kültürümüzde köy odaları vardı. Yaşlılarımız çok daha iyi hatırlayacaklardır. Köy odalarında köylü toplanır, orada birlikte kitap okunur, birlikte hikayeler, masallar, hatta destanlar okunurdu. Biz farkında olmadan hem karşılıklı eğitim sağlanmış olur hem de karşılıklı olarak bir bilinçlenme, aidiyet, vatan, bayrak, gelecek aile tasavvuru, düşüncesi şekillenirdi. Bu millet zaten o irfan sayesinde bin yıldır bu Anadolu›da dimdik ayakta. Bu müesseseleri koruduğumuz sürece ebediyete kadar da dimdik ayakta bu topaklarda bu millet devam edecektir.