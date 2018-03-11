E-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 5 yılda yüzde 112 artışla 35 milyona yaklaştı

Kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 5 yılda yüzde 112 artışla 34 milyonu aştı. 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nın sağladığı hizmet sayısı da bu yıl itibarıyla 2 bin 251'e ulaştı.



18 Aralık 2008'de 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nda sağlanan hizmet sayısı 2013 yılında 889 oldu. Bu rakam 5 yılda 2 bin 251'e ulaştı. Yine 2013'te 16 milyon olarak belirlenen kayıtlı kullanıcı sayısı, bu yıl geniş kullanım sağlanacak yeni hizmetlerin eklenmesiyle yüzde 112 artarak 34 milyonu aştı.



Bu yıl e-Devlet Kapısı üzerinden en sık kullanılan hizmetler arasında 120 milyonun üzerinde görüntülemeyle "4A hizmet dökümü" (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilk sırada yer alırken, bunu yaklaşık 80 milyon görüntülemeyle "mahkeme dava dosyası sorgulama" (Adalet Bakanlığı) ve 60 milyon görüntüleme ile "vergi borcu sorgulama" (Gelir İdaresi Başkanlığı) takip etti.



Öte yandan, mobil hat, trafik cezası, e-bordro, hava tahmini, tapu bilgileri, günlük döviz kurları, trafik cezası, öğrenci belgesi, yurt içi seçmen kaydı ve IMEI sorgulama işlemleri 2017 yılında vatandaşların en fazla faydalandığı hizmetler arasında yer aldı.



E-Devlet Kapısı'nda en önemli unsur güvenlik



Aylık 100 milyondan fazla işlemin yapıldığı, günlük 10 milyondan fazla sayfanın görüntülendiği e-Devlet Kapısı, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede çalışıyor.



Vatandaşların kimlik doğrulama yaparak erişebildiği ve yalnızca kendine ait verileri görebildiği e-Devlet Kapısı'nda süreçler bilgi güvenliği ve alt politikaları çerçevesinde işletiliyor. Kurumların kendi verilerini sunarken ve diğer kurumlarla paylaşırken aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra e-Devlet Kapısı tarafından da etkin koruma sağlanıyor.



Sistemdeki bilgiler anlık olarak alınıp gösterildiği için kurumlarla e-Devlet Kapısı sistemleri arasındaki veri trafiği mümkün olan en yüksek seviyede korunuyor. Verinin dışarı sızmasının, başkası tarafından izlenmesinin veya iletişim sırasında değiştirilmesinin mümkün olmadığı sistem 7/24 esasına göre izleniyor ve sıra dışı tüm olaylara anında müdahale ediliyor.