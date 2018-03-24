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'e-Devlet' üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin 'e-Devlet' üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı.

Uygulamanın başladığı bir ay içerisinde 2 milyon 81 bin 404 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.

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