'e-Devlet' üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin 'e-Devlet' üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.