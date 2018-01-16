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e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı

35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı'nda yıl sonu hedefi, 40 milyon kullanıcı olarak belirlendi.

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e-Devlet hizmeti, 18 Aralık 2008'de 22 hizmetle açılmıştı. Bugün e-Devlet Kapısı üzerinden 35 milyonun üzerinde kullanıcıya, 2 bin 800'den fazla hizmet sunuluyor.
 
Bireyler ve firmaların yararlanabildiği e-Devlet Kapısı'ndan yıl sonu itibarıyla 40 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.
 
"www.turkiye.gov.tr" adresinden girilerek güvenle işlem yapılabilen e-Devlet Kapısı, hizmet sayısı ve çeşitliliğinin artması sonrasında yeni ara yüz tasarımıyla hizmet vermeye başladı.
 
e-Devlet Kapısı kullanıcılarının yarıya yakını, erişim kanalı olarak mobil cihazları tercih ediyor. Yeni teknolojilere uyumlu hale getirilen portalda, kullanılan cihazın boyutuna göre içerik akıllı şekilde biçimlendiriliyor.
 
Çoklu dil desteği
 
Hizmetler sağlık, eğitim, ulaşım, emniyet gibi kategoriler altında gruplandırılarak, erişime daha kolay hale getirilen e-Devlet Kapısı, engelli kullanıcıların da sorunsuz erişebilmesi amacıyla yeniden tasarlandı.
 
e-Devlet Kapısı'nın önceki tasarımında hizmetlerin bulunmasında yaşanan sorunlara karşı yeni tasarımda ilgili/ilişkili hizmetlere kolay erişim imkanı getirildi ve kullanıcılara hizmet önerileri sunuldu.
 
Belediye ve evrak doğrulama gibi birçok kurum tarafından farklı sayfalarda sunulan hizmetlere artık tek noktadan erişilebiliyor. Çoklu dil desteği altyapısı da yeni tasarımla kullanıma hazır hale getirildi.

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