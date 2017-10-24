Ahmet Edip Uğur kimdir? Edip Uğur istifa son dakika haberleri

Edip Uğur kimdir, Edip Uğur son dakika istifa açıklaması geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye BŞKANI Ahmet Edip Uğur istifa açıklamasını yaptı ve hangi gün görevinden ayrılacağını duyurdu. Uğur açıklamasında pazartesi günü belediye başkanlığı görevini bırakacağını bildirdi. Yeni Balıkesir Belediye Başkanı kim olacak? Geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından başka belediye başkanlarının da istifa edip etmeyecekleri merak edilmeye başlanmıştı. Kulislerde ismi geçen kişilerden biri de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’du. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cumartesi günü istifa edeceğini kamuoyuna duyurmuştu. Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Orta Öğrenimini İstanbul IşıkLisesi’nde, Yüksek Öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez Parlamento’ya girdi. Detaylar haberimizde sizlerle.

EDİP UĞUR SON DAKİKA!

A Haber'in haberine göre Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, pazartesi günü istifa edecek.

EDİP UĞUR KİMDİR?

Ahmet Edip Uğur 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Orta Öğrenimini İstanbul IşıkLisesi’nde, Yüksek Öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez Parlamento’ya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemde üç defa üst üste Milletvekili seçildi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olarak görev yaptı.

MİLLETVEKİLİ ŞEÇİLDİ

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez Parlamento’ya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemde üç defa üst üste Milletvekili seçildi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olarak görev yaptı. Ahmet Edip Uğur ve eşi Nurgül Uğur son genel seçimlerde oy vermeye birlikte gitmişlerdi.

2014'DE BAŞKAN OLDU

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde, Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Edip Uğur , Nurgül Uğur ile evli. Ahmet Edip Uğur ile eşi Nurgül Uğur'un üç çocukları var.

BURSA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNDEN AYRILDI

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık ve adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı." dedi.

Altepe, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış töreninin ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar görevini ibadet olarak görerek yerine getirmeye çalıştığını, bunu yaparken de herkese eşit davranmaya özen gösterdiğini söyledi.

Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden, eylemlerden kaçındıklarını dile getiren Altepe, "Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Bunlara da her zaman dikkat ettik. Aynı amaçla herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevim başlayınca tüm iş yerlerimi kapattım. Sadece Bursa'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim, hizmetimi de sürdürdüm." diye konuştu.

Altepe, bugüne kadar tüm Bursa dinamikleriyle, herkesle el ele çalıştıklarını, örnek bir iş birliği sergilediklerini vurguyarak, bunların sonucu Bursa'ya binlerce eser kazandırdıklarını anlattı.

Her girdikleri seçimlerden de zaferle ve oylarını artırarak çıktıklarının altını çizen Altepe, şunları söyledi:

"En son 16 Nisan referandumunda da yüzde 53,2 oy ile de 6 büyük şehirle yüzde 50'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık ve adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Fakat son günlerde bizim için çok değerli olan dünya mazlumlarının tek umudu olan, gözbebeği olan AK Parti'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Yeniden yapılanma, reform ve değişim-dönüşüm projesi' adı altında bir eylem başlatıldı ve bu duyuruldu ki, Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor.''

Altepe, 39 yıllık siyasi hayatını normal hayatıyla bir bütün olarak yaşadığını, buradaki tüm bağlılığının Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti çizgisinde devam ettiğini anımsattı.

- "Başka hiçbir camiayla bağımız bulunmamakta"

Milli Selamet Partisi'nde Üniversite Gençlik Başkanlığı, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti'de de il başkan yardımcılıklarında ve Büyükşehir Belediye Meclisinde de grup sözcülüklerinde görev aldığını belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Başka hiçbir camiayla bağımız bulunmamakta. Sadece bizim çevremiz bu görev yaptığımız 4 partiden oluşmakta. Bu konuda buna özellikle dikkat ettik. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan, ömrünü bu davaya adamış biri olarak 39 yıllık siyasi görevimde hem de 24 yıllık belediye görevlerinde hep hizmet, hep üretim, hep katkı ve işbirliği konusunda adımlar attık. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım. Muhalefette 10 yıl eski büyükşehir belediye başkanlarıyla, bunları da en güzel şekilde yaşadık. Ve bugün de hepsiyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek il Bursa olarak, kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk. Bugüne kadar sürdürdüğümüz kavga değil, hizmet ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz."