Edirne Kırklareli kar tatili 27 Şubat yarın okullar tatil mi?

27 Şubat Edirne Kırklareli Tekirdağ yarın okullar tatil mi? 27 Şubat MEB okul kar tatili açıklaması gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye başladı. Günlerdir Marmara Bölgesinde beklenen kar yağışı Edirne'de kendini gösterdi. Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yağmaya başlayan kar yağışı kenti 20 dakika içerisinde beyaza bürümüş durumda. Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı Trakya'da kendisini gösterdi. Edirne'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

EDİRNE KIRKLARELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

EDİRNE

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak. Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

Yağış nedeniyle Trakya Üniversitesi Senatosu, eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Trakya Üniversitesi Senatosunun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.



Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiğini söyledi.

Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.

Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.