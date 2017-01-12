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Edirne merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Edirne, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında profesör ve öğretmenlerinde bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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