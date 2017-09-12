Edirne mülteci barınma evinde kavga: Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde kalan 2 mülteci avukatlarına sinirlenerek kendilerini yaraladı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi.