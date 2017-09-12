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Edirne mülteci barınma evinde kavga: Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi

Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde kalan 2 mülteci avukatlarına sinirlenerek kendilerini yaraladı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde barınan 2 İran asıllı mülteci, avukatlarının haklarını savunamadığı, aldığı parayı hak etmediği gerekçesiyle pencereyi kırarak kendilerini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi. 
 

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