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Edirne'de 1,2 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kamyonette 1,2 ton kaçak midye ele geçirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice köyü yakınlarındaki rutin kontrollerde şüphe üzerine E.D'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.
 
Araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde kaçak olduğu belirtilen 1,2 ton kum midyesi bulundu. Sürücü E.D'ye bin 208 lira idari para cezası kesildi.
 
Midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

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