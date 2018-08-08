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Edirne'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 132 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Yenikadın, Orhaniye köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, Somali, Filistin, Suriye, Pakistan, Cezayir ve İran uyruklu 132 kişi yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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