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Edirne'de 16 kaçak yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Cezayir, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

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