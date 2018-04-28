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Edirne’de 2 evde 52 tarihi eser ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 2 evde yapılan aramada 52 adet tarihi eser ele geçirildi.

  • İHA
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Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan karar gereğince A.T. ve V.T.’nin evlerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde A.T.’ye ait evin önünde tarihi eser olarak değerlendirilen; 3 sütun parçası, 5 kaide, 1 mezar taşı, V.T. isimli şahsın evinde ise 6 pişmiş toprak lüle, 20 kurşun ağırlık, 3 kurşun mühür, 2 bronz kemer tokası, 1 Osmanlı gümüş sikke, 1 çakmak taşı, 1 bronz bilezik, 1 çan, 1 bronz ok ucu, 5 bronz obje, 1 bronz çivi, 1 adet terazi gözü olmak üzere toplam 52 adet nesne ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.T. ve V.T., Keşan Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

  

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