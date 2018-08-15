Edirne'de 208 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 208 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında, çok sayıda yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubun geçişini önledi.
Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde, Pakistan, Eritre, Filistin, Suriye, Cezayir, Fas ve Libyalı 208 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.