Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 24 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çöpköy'de durumundan şüphelendikleri K.K yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Aramada Pakistan uyruklu 24 kişi bulundu.
Kaçak göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan K.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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