Edirne'de 30 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Uzunköprü ilçelerindeki denetiminde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 30 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.