Edirne'de 343 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile İpsala ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Suriye, Filistin, Afganistan, Irak, Fas, Libya, Cezayir, Sri Lanka ve Nepal uyruklu 343 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.