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Edirne'de 3,7 şiddetinde deprem oldu

Edirne'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Edirne'de saat 18:01'de 3,7 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 17.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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