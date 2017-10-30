Edirne'de 434 sığınmacı ve kaçak yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 434 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Köşen, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Havsa, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Fas, Pakistan, Myanmar, Bangladeş ve Suriye uyruklu 434 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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