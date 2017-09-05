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Edirne'de 477 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de son 4 günde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 477 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

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Edirne'de son 4 günde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 477 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Uzgaç köyleriyle İpsala ve Meriç ilçesinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkma hazırlığında olan Suriye, Cezayir, Pakistan, Afganistan, İran, Filistin, Myanmar, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 477 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Yakalanan kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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