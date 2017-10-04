Edirne'de 89 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Bosnaköy ile Enez, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 89 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.